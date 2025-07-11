Uzmanından yeni salgın uyarısı: Bu belirtiler varsa dikkat!

Güven Çayyolu Tıp merkezi Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Kantarcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, rotavirüs kaynaklı vakaların arttığına dikkat çekerek, “Ankara’da son günlerde ishal vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Vakalarda eksponansiyel bir artış var. Bu artışın temel nedeni rotavirüs salgını. Rotavirüs, insandan insana kolayca bulaşabilen bir virüs. Özellikle tuvalet sonrası el yıkama gibi hijyen kurallarına dikkat edilmemesi, salgının yayılmasını hızlandırıyor. Rotavirüsün en sık görülen belirtileri arasında şiddetli ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş yer alıyor. Hastalık özellikle küçük çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde daha ağır seyredebilir. Bulantı ve kusma nedeniyle ağızdan ilaç alamayan hastalara, ilk yardım olarak serum desteği veriyoruz” diye konuştu.