Uzmanlar uyardı: Bu 10 davranıştan hemen vazgeçin!

Beynin de yaşam tarzından etkilendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Uludüz, ‘’Zararlı olduğu halde bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçemiyorsanız zamanla hafıza sorunları yaşamnız kaçınılmaz olur’’ uyarısında bulundu. Sözcü gazetesinden Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre Uzmanlar, Alzheimer’ın ‘çağın salgın hastalığı’ olarak tanımlandığı günümüzde her fırsatta beyin sağlığının önemine vurgu yapıyor. ‘’Vücut sağlığımız kadar beynimizi de düşünmeli, ona iyi bakmalıyız’’ diyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz de, günlük yaşamda beyni olumsuz etkileyen ve bu nedenle mutlaka terk edilmesi gereken alışkanlıkları şöyle sıraladı: