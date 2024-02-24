Uzmanlar uyardı: Bu 10 davranıştan hemen vazgeçin!
Bilim insanları beyni kemirip bitiren 10 hatalı davranışı belirledi.... Aralarında öyle maddeler var ki günlük rutininizde gözden kaçırdığınız hatayla yüzleşmeye hazır olun...
Beynin de yaşam tarzından etkilendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Uludüz, ‘’Zararlı olduğu halde bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçemiyorsanız zamanla hafıza sorunları yaşamnız kaçınılmaz olur’’ uyarısında bulundu. Sözcü gazetesinden Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre Uzmanlar, Alzheimer’ın ‘çağın salgın hastalığı’ olarak tanımlandığı günümüzde her fırsatta beyin sağlığının önemine vurgu yapıyor. ‘’Vücut sağlığımız kadar beynimizi de düşünmeli, ona iyi bakmalıyız’’ diyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz de, günlük yaşamda beyni olumsuz etkileyen ve bu nedenle mutlaka terk edilmesi gereken alışkanlıkları şöyle sıraladı:
Uyku yaşam için en önemli ihtiyaçtır. Günde 7 saatten az uyumak beyin faaliyetlerini azaltır. Yeterince uyumayınca beynimizin iştahı artar canımız sürekli şekerli besinler ister. Uykusuz kalınca ertesi gün metabolizma da yavaşlar. Kilo alırız. Öğrenme güçlüğü, hafıza sorunları, ruhsal sorunlar, kronik hastalıklar, hipertansiyon ve diyabet riski artar. Günde 6 saatten az uyumak felç ve kalp krizi riskini normal kişilere göre 4 kat artırır. Gece iyi uyuyamayan çocuklar gündüz daha hiperaktif, sinirli ve dikkatsiz olur.
Hareketsiz bir yaşam obezite, kalp hastalığı ve diyabet gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sağlık sorunları da beyninize zarar verebilir ve bunama riskinizi artırabilir. Beyninizi geliştirmek için yapmamız gereken en önemli şey fiziksel aktivitedir. Örneğin yürüyüş düşünme yeteneğini güçlendirir. Endorfin, serotonin hormonları üreterek daha mutlu ve enerjik olmamızı sağlar. Kalbin vücuda kan pompalamasını destekleyerek beyne kan akışını artırır. Bu da beynin genel işlevlerini olumlu yönde etkiler. Yüksek nabza olanak veren spor faaliyetleri, beyinde nörogenez yani yeni beyin hücrelerinin oluşmasında rol oynar.
Sürekli stresli ve endişeli olmanız, ruh sağlığınıza zarar verir. Bu durum; depresyon, kaygı ve hatta bunama gibi sorunlara yol açabilir. Bilimsel araştırmalar negatif düşünen insanların beyinlerinde daha fazla amiloid ve tau birikimi olduğunu göstermektedir. Bu birikim Alzheimer riskini artıran önemli bir nedendir.