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  3. 02 Haziran 2019 10:40

Uzmanlar uyardı! Eriği tuzlayarak yerseniz...

Uzmanlar uyardı! Eriği tuzlayarak yerseniz...

Erik, yüksek vitamin içeriği ile sağlık kaynağıdır. A, B1, B2, B3, B6, C, E vitamini ve potasyum ve magnezyum içerir.

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Uzmanlar uyardı! Eriği tuzlayarak yerseniz...

Aynı zamanda düşük enerjiye sahip olması ile diyet yapanların da rahatlıkla tüketebileceği bir meyvedir. 1 porsiyon (100 gr-10 adet) taze erik yaklaşık 70 kcal, 100 gr kuru erik ise 210 kcal'dir.

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Uzmanlar uyardı! Eriği tuzlayarak yerseniz...

SİNDİRİM SİSTEMİ PROBLEMİNE SON! Porsiyon miktarı kırmızı erik için 2-3 adet (50 gr), yeni dünya için ise 6 adettir. Erik, sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir, kabızlık probleminin giderilmesinde yardımcıdır. İdrar söktürücü özelliği vardır.

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Uzmanlar uyardı! Eriği tuzlayarak yerseniz...

Aynı zamanda karaciğer, kalp, böbrek ve romatizma hastalıklarına şifa kaynağı olduğundan mevsiminde bol bol tüketilmesi faydalıdır. Birçok çeşidi olan erik, taze tüketilebileceği gibi, komposto, hoşaf ve reçel olarak da tüketilebilir.

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