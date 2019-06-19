Uzmanlar uyarıyor... Bu gıdaları çiğ tüketmeyin !

PATATES

Sofraların vazgeçilmezi olan patates, eğer tam olarak olgunlaşmamış ve güneş ışığına fazla maruz kaldıysa, kesinlikle çiğ tüketmemeniz gerekiyor. Çünkü patlıcanda bulunan solanin isimli sindirim düşmanı madde, ne yazık ki patateste de mevcut. Ayrıca, patatesin rengi yeşile döndüğünde de tüketmemeniz gerektiğini belirtmekte fayda var. Kusma, ishal, baş ağrısı ve hatta merkezi sinir sisteminin felce uğramasına bile neden olabilir.

