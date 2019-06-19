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  3. 19 Haziran 2019 11:20

Uzmanlar uyarıyor... Bu gıdaları çiğ tüketmeyin !

Günümüzde çiğ yiyeceklerin tüketimi giderek artıyor. Ancak birçok kişi sebzelerin çiğ yenmesini öneriyor. İşte asla çiğ tüketmemeniz gereken 6 sebze...

Uzmanlar uyarıyor... Bu gıdaları çiğ tüketmeyin !

DOMATES
Domateste bulunan likopen isimli madde, ancak pişirildiğinde vücudun sindirebileceği bir hal alıyor. Kanser ve kalp rahatsızlığı riskini azaltmasıyla bilinen likopeni sindirebilmeniz bu açıdan çok önemli. Ayrıca domateslerin pişirildikçe besin değerlerinin arttığını belirtmekte de fayda var.

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Uzmanlar uyarıyor... Bu gıdaları çiğ tüketmeyin !

RAVENT
Raventin çiçek sapı çiğ olarak yense de, yaprak sapı kesinlikle pişirilerek yenmeli... Sapını çiğ tükettiğiniz takdirde ciddi bir zehirlenme vakasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

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Uzmanlar uyarıyor... Bu gıdaları çiğ tüketmeyin !

BROKOLİ
Diyet listelerinin vazgeçilmezi olan brokolide, rafinoz isimli bir bileşen bulunuyor. Bu madde, vücut tarafından sindirilemiyor ve bakteriler tarafından kalın bağırsakta parçalanıyor. Bunun sonucunda midede rahatsız edici bir şişkinlik hissi oluşuyor.

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Uzmanlar uyarıyor... Bu gıdaları çiğ tüketmeyin !

PATATES
Sofraların vazgeçilmezi olan patates, eğer tam olarak olgunlaşmamış ve güneş ışığına fazla maruz kaldıysa, kesinlikle çiğ tüketmemeniz gerekiyor. Çünkü patlıcanda bulunan solanin isimli sindirim düşmanı madde, ne yazık ki patateste de mevcut. Ayrıca, patatesin rengi yeşile döndüğünde de tüketmemeniz gerektiğini belirtmekte fayda var. Kusma, ishal, baş ağrısı ve hatta merkezi sinir sisteminin felce uğramasına bile neden olabilir.

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