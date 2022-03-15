Uzmanlar ''uzun yaşamın sırrını'' açıkladı! İşte sadece 3 saniyede uzun yaşamın sırrı
ABD'li bilim insanları 200'den fazla kişinin yaklaşık 60 yıl boyunca verilerini toplayarak inceleme yaptı. İncelemenin sonuçlarında, uzun ve sağlık yaşamın sırrı da ortaya çıktı.
ABD'li bilim insanları yaklaşık 60 yıl boyunca verileri toplanan 200'den fazla kişiyi inceledi.
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Araştırmanın sonuçlarında, iyimser insanların daha uzun ve daha sağlıklı yaşadığı belirtildi.
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İnsanların başa çıkmaları gereken daha az stresli olaya sahip oldukları için daha sağlıklı ve daha uzun yaşama eğiliminde olduğu görüldü.
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Yeni araştırmalara göre, dünyaya pembe bir gözlükle bakan insanlar, başa çıkmaları gereken daha az stresli olaya sahip oldukları için daha sağlıklı ve daha uzun yaşama eğilimindeler.
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