Veliler dikkat: Eğer çocuğunuz TV izlerken bunu yapıyorsa...

“Özellikle çocukluk çağında orta kulakta sıvı birikimine bağlı işitme kayıplarını sıklıkla görüyoruz. Çocuklarda dört yaşına kadar yüzde 90 oranında en az bir kez kulakta sıvı birikimi ve iltihap durumu oluyor. Buna bağlı da işitme kayıpları meydana geliyor. Bunların çoğu geçici olurken yüzde 25 kadarı ciddiyet arz ediyor”