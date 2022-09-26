Veliler dikkat: Eğer çocuğunuz TV izlerken bunu yapıyorsa...
Uzmanlar, çocukluk çağında ortaya çıkan işitme kaybının yetişkinlerde ortaya çıkan işitme kayıplarından önemli olduğunu belirtip velileri uyardı.
TÜİK’in yaptığı son çalışmalara göre Türkiye’deki 2-14 yaş grubu arasındaki çocuklarda yüzde 2 oranında işitme kaybı tespit edildi.
Çocukların yetişkinler gibi kendilerinde işitme kaybı olduğunu fark edemeyebileceklerini bu nedenle çocukluktaki işitme kayıplarının sıklıkla gözden kaçtığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin şunları söyledi:
“Özellikle çocukluk çağında orta kulakta sıvı birikimine bağlı işitme kayıplarını sıklıkla görüyoruz. Çocuklarda dört yaşına kadar yüzde 90 oranında en az bir kez kulakta sıvı birikimi ve iltihap durumu oluyor. Buna bağlı da işitme kayıpları meydana geliyor. Bunların çoğu geçici olurken yüzde 25 kadarı ciddiyet arz ediyor”
“ÇOCUK BENİM KULAĞIM AZ DUYUYOR GİBİ BİR ŞİKÂYETİ BELİRTMEYECEKTİR”
Ailelerin çocuklardaki işitme kaybının varlığını fark edemeyebileceğine işaret eden Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, “Çocuk benim kulağım az duyuyor gibi bir şikâyeti belirtmeyeceği için ailelerin çocukların davranışları konusunda uyanık olması gerekir” dedi.