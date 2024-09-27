Vitamin deposu bu besinler bağışlık sisteminizi çelik gibi yapıyor

Çoğu zaman ihmal etsek, hatta kıymetini bilmesek de en değerli varlığımız sağlığımız. Sonbaharın gelmesiyle de bağışıklık sisteminde bazı değişiklikler yaşandığı için hastalıklara yakalanma ihtimalini de artırabiliyor. Örneğin; hava sıcaklıklarındaki ani değişimler, bağışıklık sisteminin uyum sağlamasını zorlaştırabiliyor. Soğuk hava, direkt olarak bir hastalık nedeni olmasa da, soğuk havaya bağlı olarak kapalı alanların yeterince havalandırılmaması üst solunum yolları enfeksiyonlarını tetikleyebiliyor. Bunun yanı sıra günlerin kısalması ve güneş ışığının azalması, vücudun D vitamini üretimini etkileyerek, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabiliyor.