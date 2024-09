Vitamin deposu bu besinler bağışlık sisteminizi çelik gibi yapıyor

Yeterli uyku ve dengeli beslenme bağışıklık sistemini destekliyor

Renkli meyve ve sebzeler, tam tahıllar ve sağlıklı protein kaynakları içeren dengeli bir beslenme şeklinin, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabileceğini hatırlatan Dr. Dyt. Çağatay D., şöyle devam ediyor: “Bazı vitamin ve mineraller bağışıklık fonksiyonlarında önemli görevler üstlenir. Örneğin C vitamini, beyaz kan hücrelerinin üretimini destekler ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilir. Narenciye meyveleri, kırmızı biber, brokoli ve kivi gibi gıdalarda bulunur. D vitamini, bağışıklık hücrelerinin işlevini destekler. Temel kaynağı güneş ve gıda takviyeleridir. Kırmızı et, deniz ürünleri, kabak çekirdeği ve tam tahıllarda bulunan çinko, bağışıklık hücrelerinin normal işlevini destekler. Kırmızı et, deniz ürünleri, kabak çekirdeği ve tam tahıllarda bulunur. Selenyum, antioksidan özellikleri ile bağışıklığı destekler. Probiyotikler, bağırsak sağlığını destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Omega-3 yağ asitleri, inflamasyonu azaltabilir ve bağışıklık sistemini destekleyebilir.”