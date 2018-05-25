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  3. 25 Mayıs 2018 11:35

Vücut yaşı nasıl hesaplanır ? İşte o yöntem

İşte vücut yaşını hesaplayabilmeniz için yapmanız gerekenler...

Vücut yaşı nasıl hesaplanır ? İşte o yöntem

1- Kalça ölçümünüzü (cm) bel ölçümünüzle (cm) bölün. 0,816’dan küçükse, gerçek yaşınıza 4 sene ekleyin.

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Vücut yaşı nasıl hesaplanır ? İşte o yöntem

2- Sağ elinizin ilk 2 parmağını, sol bileğin iç kısmına, baş parmağınızın hemen altına yerleştirin. 10 saniye boyunca vuruş adedini sayın, ardından bu sayıyı altıyla çarpın.

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Vücut yaşı nasıl hesaplanır ? İşte o yöntem

54-59 ise, yaşınızdan 4 sene çıkartın.

60-64 ise, 2 sene çıkartın.

65-72 ise, 1 sene ekleyin.

73-76 ise, 2 sene ekleyin.

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Vücut yaşı nasıl hesaplanır ? İşte o yöntem

3- Sırtınız dik, bacaklar bitişik ve kollarınız omuz seviyesinde ve önde yere oturun. Bacaklarınızın yanında, parmak uçlarınızın hemen altındaki noktayı işaretleyin ve sonra bacaklarınızı düz tutarak ileri doğru yavaşça ilerleyin. Parmaklarınızın ulaştığı yeri işaretleyin ve iki işaret arasındaki mesafeyi santimetre olarak ölçün.

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