Vücut yaşı nasıl hesaplanır ? İşte o yöntem
İşte vücut yaşını hesaplayabilmeniz için yapmanız gerekenler...
1- Kalça ölçümünüzü (cm) bel ölçümünüzle (cm) bölün. 0,816’dan küçükse, gerçek yaşınıza 4 sene ekleyin.
2- Sağ elinizin ilk 2 parmağını, sol bileğin iç kısmına, baş parmağınızın hemen altına yerleştirin. 10 saniye boyunca vuruş adedini sayın, ardından bu sayıyı altıyla çarpın.
54-59 ise, yaşınızdan 4 sene çıkartın.
60-64 ise, 2 sene çıkartın.
65-72 ise, 1 sene ekleyin.
73-76 ise, 2 sene ekleyin.
3- Sırtınız dik, bacaklar bitişik ve kollarınız omuz seviyesinde ve önde yere oturun. Bacaklarınızın yanında, parmak uçlarınızın hemen altındaki noktayı işaretleyin ve sonra bacaklarınızı düz tutarak ileri doğru yavaşça ilerleyin. Parmaklarınızın ulaştığı yeri işaretleyin ve iki işaret arasındaki mesafeyi santimetre olarak ölçün.