Yağ nasıl yakılır? İşte vücuttaki yağ yakımını hızlandıran yiyecekler

Her gün Maydanozu aç karna yemek zayıflatır, Suya limon sıkmak ödem atar gibi bilimden uzak söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Tabiki bu tüm söylemler doğru değildir diyemeyiz. Bu söylemleri besinlerin mucizevi etkileri olduğunu savunduğundan ve bilimsel temelleri olmadığından destekleyemiyoruz. Öncelikle bir besinin neden yağ yaktığını ve en iyi tüketim şeklinin hangisi olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Bütün bu bilgilerden sonra o besinin dolaylı olarak yağ yakımına yardımcı olduğunu savunabiliyoruz. Bizde dolaylı olarak yağ yakımına destek veren besinleri nedenleri ile açıklayacağız.