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  4. Yatağın sağında mı yoksa solunda mı uyuyorsunuz ? Ruh halinize etki ediyor

Yatağın sağında mı yoksa solunda mı uyuyorsunuz ? Ruh halinize etki ediyor

Yeni bir araştırma yatağın hangi tarafında uyuduğunuzun, uyandığınızda nasıl hissettiğinizi etkileyebileceğini öne sürdü.

Yatağın sağında mı yoksa solunda mı uyuyorsunuz ? Ruh halinize etki ediyor - Resim: 1

British Wool tarafından yapılan araştırma, yatağın sol tarafında uyuyan kişilerin, sağ tarafta uyuyanlara kıyasla uyandıklarında iyimser hissetme ihtimallerinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

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Yatağın sağında mı yoksa solunda mı uyuyorsunuz ? Ruh halinize etki ediyor - Resim: 2

Independent Türkçe'deki habere göre  British Wool tarafından yapılan araştırma, yatağın sol tarafında uyuyan kişilerin, sağ tarafta uyuyanlara kıyasla uyandıklarında iyimser hissetme ihtimallerinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

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Yatağın sağında mı yoksa solunda mı uyuyorsunuz ? Ruh halinize etki ediyor - Resim: 3

1500 kişiyle yapılan ankete göre, yatağın sol tarafında uyuyanların yüzde 66'sı kendilerini "bardağın dolu tarafını gören" türden kişiler olarak tanımlarken, sağ tarafta uyuyanların oranıysa yüzde 60.

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Yatağın sağında mı yoksa solunda mı uyuyorsunuz ? Ruh halinize etki ediyor - Resim: 4

Ayrıca sağ tarafta uyuyanların iyi bir espri anlayışına sahip olma olasılığı (yüzde 38) sol tarafta uyuyanlara kıyasla daha düşük.

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