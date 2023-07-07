Yatak odasında işin rengi değişti: Erkek menopozunun 10 nedeni belli oldu!
Ürologlar, milyonlarca erkeğin düşük seviyede testosterona sahip olmasını ve yatak odasında sorun yaşamasının 10 nedenini açıkladı.
Düşük testosteronlu erkeklerin libidosunun da düşük olduğu ve kas kütlesini korumak için mücadele ettiği biliniyor. Bununla birlikte, düşük hormon seviyelerine sahip olmak, yatak odasında veya spor salonunda sorun yaşamaktan çok daha fazla zarar verebilir.
Şimdi uzmanlar, “erkek menopozu” olarak da adlandırılan düşük testosteron ve bunun erkek sağlığı üzerindeki etkileri hakkında farkındalık yaratıyor. Testosteron, testislerde üretilen bir erkek seks hormonudur. Bununla birlikte, testosteron reseptörleri tüm vücutta dağılmış halde bulunur. Mayo Clinic’e göre kemik yoğunluğunu, yağ dağılımını, kas kütlesini, yüz ve vücut kıllarını, cinsel dürtüyü ve sperm üretimini korumaya yardımcı olur.
Erkek testosteron seviyeleri 20 yaş civarında en yüksek seviyede olma eğilimindedir ve yaşla birlikte doğal olarak düşer. Erkekler otuzlu yaşlarının ortalarına geldiğinde, testosteron yılda en az yüzde bir oranında azalır.
Wisconsin Üniversitesi’nden yapılan tahminler, düşük testosteronun kabaca 50’li yaşlarındaki erkeklerin yüzde 12’sini, 60’lı yaşlarındaki yüzde 19’unu, 70’li yaşlarındaki yüzde 28’ini ve 80’li yaşlarındaki erkeklerin yüzde 49’unu etkilediğini gösteriyor.