Yatak odasında işin rengi değişti: Erkek menopozunun 10 nedeni belli oldu!

Şimdi uzmanlar, “erkek menopozu” olarak da adlandırılan düşük testosteron ve bunun erkek sağlığı üzerindeki etkileri hakkında farkındalık yaratıyor. Testosteron, testislerde üretilen bir erkek seks hormonudur. Bununla birlikte, testosteron reseptörleri tüm vücutta dağılmış halde bulunur. Mayo Clinic’e göre kemik yoğunluğunu, yağ dağılımını, kas kütlesini, yüz ve vücut kıllarını, cinsel dürtüyü ve sperm üretimini korumaya yardımcı olur.