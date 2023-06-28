Yataktan kalkamamanızın ve bitmek bilmeyen yorgunluğunuzun nedeni bulundu

Aşırı kilo horlamaya neden olabilmektedir.

Soluk borusunu, üst solunum yolunu tıkayan, daraltan geçişi azaltan herhangi bir anatomik darlık veya hastalık horlamaya neden olabilir.

Çenede veya üst damakta yaşanan şekil bozuklukları horlamaya zemin hazırlayabilir.

Hamilelikte üst solunum yolu ödeme bağlı daraldığı ve mukozalar şiştiği için horlamalar artabilmektedir.

Alkol kullanımı solunum kaslarını gevşettiği için horlama görülebilmektedir.

Yoğun sigara içildiğinde, üst solunum yollarında inflamasyon (mikrobik olmayan iltihaplar) ve daralma olduğu zaman horlamalar daha sık görülmektedir.

Rahat uyumak için kullanılan uyku ilaçları da horlamayı tetikleyebilmektedir .

Küçük dil ve yumuşak damak şişmesi de horlama nedenleri arasındadır.

Özellikle çocuklarda bademciklerin ve geniz etinin şişmesi-büyümesi horlamaya ve uyku apnesine yol açabilmektedir.