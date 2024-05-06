Yaz geldi, tehdit yine aynı: Kör kalabilirsiniz
Yaklaşan yaz ayları ile birlikte uzmanlar yine piyasadaki göz sağlığını tehdit eden hatta körlüğe bile yol açabilecek güneş gözlükleri için uyardı.
Kaynak: İHA
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Güneş gözlüğü, genellikle havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarında ağırlıklı olarak kullanımı tercih ediliyor.
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Uzmanlar ise, güneş gözlüğünün her mevsim göz sağlığı için önemli olduğuna dikkat çekerken, gözlük tercihinde standartlara uyulmadığı taktirde göz sağlığında ciddi sağlık sorunları ile karşılaşacağını vurguluyor.
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Diyarbakır’da Memorial Hastanesi’nde Op. Dr. Belgin Ekmekçiler, güneş gözlüklerinin çoğunlukla aksesuar amaçlı düşünüldüğünü ve bunun tam tam tersi bir şey olduğunu söyledi.
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