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Yaz geldi, tehdit yine aynı: Kör kalabilirsiniz

Yaklaşan yaz ayları ile birlikte uzmanlar yine piyasadaki göz sağlığını tehdit eden hatta körlüğe bile yol açabilecek güneş gözlükleri için uyardı.

Kaynak: İHA
Yaz geldi, tehdit yine aynı: Kör kalabilirsiniz - Resim: 1
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Yaz geldi, tehdit yine aynı: Kör kalabilirsiniz - Resim: 2

Güneş gözlüğü, genellikle havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarında ağırlıklı olarak kullanımı tercih ediliyor. 

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Yaz geldi, tehdit yine aynı: Kör kalabilirsiniz - Resim: 3

Uzmanlar ise, güneş gözlüğünün her mevsim göz sağlığı için önemli olduğuna dikkat çekerken, gözlük tercihinde standartlara uyulmadığı taktirde göz sağlığında ciddi sağlık sorunları ile karşılaşacağını vurguluyor.

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Yaz geldi, tehdit yine aynı: Kör kalabilirsiniz - Resim: 4

Diyarbakır’da Memorial Hastanesi’nde Op. Dr. Belgin Ekmekçiler, güneş gözlüklerinin çoğunlukla aksesuar amaçlı düşünüldüğünü ve bunun tam tam tersi bir şey olduğunu söyledi.

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