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  3. 16 Temmuz 2020 17:45

Yemekten sonra uykunuz geliyorsa aman dikkat!

Yemek yedikten sonra halsiz hissediyor ve hemen uyumak istiyorsanız insülin direncinizi ölçtürmeniz gerekiyor. Özellikle uzun saatler aç kalmak ve ara öğünleri atlamak vücudu açlık stresine sokuyor ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmeye yönlendiriyor.

Yemekten sonra uykunuz geliyorsa aman dikkat!

Yemek yedikten sonra halsizlik ve uyku hali gibi şikayetleriniz oluyorsa insülin direncinin ölçtürülmesinde fayda vardır. İnsülin direncine farklı yöntemlerle bakılmaktadır. 

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Yemekten sonra uykunuz geliyorsa aman dikkat!

Esasında gerçek bir insülin direnci ölçümü oldukça zor ve hastane şartlarında yapılması gereken bir yöntemdir. Rutin polikliniklerde bakılan değerler son derece yüzeysel olabilmektedir. 

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Yemekten sonra uykunuz geliyorsa aman dikkat!

Hastanın bulguları, şikayetleri ve kan tetkikindeki bazı değerler bizi tanıya yönlendirir. İnsülin direncini ele veren vücuttaki değişimler şu şekilde sıralanabilir:

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Yemekten sonra uykunuz geliyorsa aman dikkat!

Cilt renginde koyulaşmaEnse, koltuk alt ve genital bölgede koyulaşma ve cilt kalınlaşmasıAdet düzensizlikleriKontrolsüz kilo artışıKilo verememekVücut kas/yağ doku dağılımı dengesinde bozukluklar

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