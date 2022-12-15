Yeni araştırma: En riskli kan grubu açıklandı
Bilim insanları kan gruplarıyla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Çalışmada, kan gruplarıyla hastalıklar arasındaki bağlantılar ortaya çıkarıldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bilim insanları tarafından kan gruplarıyla ilgili önemli bir çalışmaya imza atıldı. Bilim insanları araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
BEYİNDE KAN PIHTILAŞMASI
Şeker hastalığı, tansiyon, çeşitli bulaşıcı hastalıklar, kalp hastalıkları başta olmak üzere kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilmesi noktasında kan gruplarının hastalıklar üzerindeki bağlantıları tespit edildi. Kan gruplarının en belirleyici özelliği olan CVT bileşeninin aynı zamanda beyinde kan pıhtılaşmasını tetikleyen bir durum olduğu ortaya çıkarken kan gruplarına ilişkin detaylar da gün yüzüne çıktı.
AB KAN GRUBUNDAKİLER DAHA RİSKLİ
882 kişi üzerinde yapılan deney sonucunda AB kan grubuna sahip olan kişilerin CVT riskinin diğer kan gruplarına oranla 5.6 kat daha fazla olduğu ortaya çıkarken, 0 kan grubu olan kişilerde bu oranın yarı yarıya olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor.
AB KAN GRUBU KALP HASTALIĞI RİSKİNDE DE ÖNDE
Diğer kan grupları ve hastalık bağlantıları şu şekilde devam ediyor... Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda AB kan grubuna sahip kişilerin kalp hastalığına yakalanma oranlarının yüzde 23 daha fazla olduğu ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor.Diğer bir bilgi ise kalp hastalığına yakalanma riskine ilişkin; B kan grubuna sahip kişilerin 0 grubu olan kişilere oranla yüzde 11 daha fazla olduğu ortaya çıktı.