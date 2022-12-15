Yeni araştırma: En riskli kan grubu açıklandı

AB KAN GRUBU KALP HASTALIĞI RİSKİNDE DE ÖNDE

Diğer kan grupları ve hastalık bağlantıları şu şekilde devam ediyor... Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda AB kan grubuna sahip kişilerin kalp hastalığına yakalanma oranlarının yüzde 23 daha fazla olduğu ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor.Diğer bir bilgi ise kalp hastalığına yakalanma riskine ilişkin; B kan grubuna sahip kişilerin 0 grubu olan kişilere oranla yüzde 11 daha fazla olduğu ortaya çıktı.