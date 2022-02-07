Yeni araştırma: Koronavirüsten sonra koku alma duyunuzu tamamen kaybedebilirsiniz!
İsveç'te yapılan yeni bir araştırmada, koronavirüse yakalanan bazı kişiler üzerinde yapılan araştırmada her 20 kişiden birinin koku duyusunu geri kazanmadığı ortaya çıktı.
İsveç'te yapılan yeni bir araştırmada, corona virüse yakalanan bazı kişilerin uzun süre koku kaybı yaşayabileceği belirtildi. Başkent Stockholm, Karolinska Enstitüsü'ndeki bilim insanları, Mart 2020’de koku alma duyusunu kaybeden 100 kişiyi incelerken, 18 ay sonra her 20 kişiden birinin koku duyusunu geri kazanmadığını söyledi.
Corona virüsün ilk tespit edildiği günden bu yana en çok bildirilen semptomların başında gelen koku kaybı ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı. NTV'de yer alan habere göre İsveç’in Stockholm şehrinde yapılan çalışmada, Mart 2020’deki corona virüs dalgası sonrasında koku alma duyusunu kaybeden 100 kişi üzerinde testler gerçekleştirildi.
Karolinska Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, testlerin 18 ay sürdüğünü belirtirken, 20 kişiden birinin koku alma duyusunu geri kazanamadığını söyledi.
Çalışmanın bulgularında Covid'e yakalanan kişilerin yarısının duyularında uzun süreli değişiklikler olabileceğinin altı çizildi.