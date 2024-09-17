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Yeni bir koronavirüs varyantı yayılmaya başladı

Bilim insanlarına göre, yakında baskın tip haline gelebilecek yeni bir koronavirüs varyantı yayılmaya başladı.

Kaynak: BBC Türkçe
Yeni bir koronavirüs varyantı yayılmaya başladı - Resim: 1

Haziran ayında Almanya'da tespit edilen XEC varyantı; İngiltere, ABD, Danimarka ve başka birkaç ülkede daha görüldü.

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Yeni bir koronavirüs varyantı yayılmaya başladı - Resim: 2

Uzmanlar, aşıların ciddi vakaları önlemeye yardımcı olacağını söylüyor, ancak sonbaharda yayılmasına yol açabilecek bazı yeni mutasyonları bulunuyor.

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Yeni bir koronavirüs varyantı yayılmaya başladı - Resim: 3

Aşılar, son varyantlara karşı daha iyi koruma sağlayacak şekilde güncellendi, ancak Omicron alt varyantlarından ortaya çıkan XEC bunlara dahil değil.

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Yeni bir koronavirüs varyantı yayılmaya başladı - Resim: 4

University College London'daki Genetik Enstitüsü Müdürü Profesör Francois Balloux, XEC'nin diğer son Covid varyantlarına göre “nispeten daha fazla bulaşma ihtimali” olmasına rağmen aşıların yine de iyi koruma sağlayacağını düşünüyor.

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