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Yeni bir ölümcül hastalık için alarm verildi: ''Bir anda yayılabilir''

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, sıcak bölgelerde yaygın olan ölümcül mantar hastalığının küresel ısınmayla yayılabileceğini ortaya koydu.

Kaynak: DHA
Yeni bir ölümcül hastalık için alarm verildi: ''Bir anda yayılabilir'' - Resim: 1

Manchester Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmaya göre, ‘Aspergillus fumigatus’ türü ölümcül mantar enfeksiyonları insanlarda ağır solunum sistemi hastalıklarına yol açabilir.

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Yeni bir ölümcül hastalık için alarm verildi: ''Bir anda yayılabilir'' - Resim: 2

Uzmanlar, bu türün Afrika ve Güney Amerika'dan kuzeye, Avrupa ve Asya'ya doğru yayılacağını tahmin ediyor.

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Yeni bir ölümcül hastalık için alarm verildi: ''Bir anda yayılabilir'' - Resim: 3

Çalışmada ayrıca, yayılmanın boyutunun fosil yakıt kullanımı ve sera gazı salınımlarına bağlı olduğu da belirtildi.

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Yeni bir ölümcül hastalık için alarm verildi: ''Bir anda yayılabilir'' - Resim: 4

Araştırmanın başyazarı Manchester Üniversitesi’nden Norman van Rhijn, mantarların tedavisinin ‘son derece zor’ olduğunu vurgulayarak, gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

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