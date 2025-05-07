Yeni bir ölümcül hastalık için alarm verildi: ''Bir anda yayılabilir''
İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, sıcak bölgelerde yaygın olan ölümcül mantar hastalığının küresel ısınmayla yayılabileceğini ortaya koydu.
Kaynak: DHA
Manchester Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmaya göre, ‘Aspergillus fumigatus’ türü ölümcül mantar enfeksiyonları insanlarda ağır solunum sistemi hastalıklarına yol açabilir.
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Uzmanlar, bu türün Afrika ve Güney Amerika'dan kuzeye, Avrupa ve Asya'ya doğru yayılacağını tahmin ediyor.
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Çalışmada ayrıca, yayılmanın boyutunun fosil yakıt kullanımı ve sera gazı salınımlarına bağlı olduğu da belirtildi.
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Araştırmanın başyazarı Manchester Üniversitesi’nden Norman van Rhijn, mantarların tedavisinin ‘son derece zor’ olduğunu vurgulayarak, gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.
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