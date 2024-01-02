Yeni Covid-19 varyantı JN.1'in sıra dışı belirtileri ortaya çıktı
Bilim insanları, Covid-19'un yeni varyantı JN.1'in semptomlarını açıkladı. Hastalığın belirtileri arasında uyku, endişe ve kaygı sorunu da bulunuyor.
Dünya genelinde 7 milyona yakın insanın ölümüne neden olan Covid-19 etkisini yitirirken, diğer yandan mutasyona uğramaya devam ediyor. Bilim insanları, Covid-19'un yeni varyantı JN.1'in semptomlarını açıkladı.
JN.1 varyantının semptomları açıklandı
Tat ve/veya koku kaybı hali hazırda Covid-19'un semptomları arasında yer alırken son tespit edilen semptomlar arasında yüzde 16 kas ağrısı, yüzde 20 halsizlik ve yorgunluk, yüzde 20 şiddetli baş ağrısı görüldüğü tespit edildi.
Ortaya çıkan en şaşırtıcı yaygın semptomlar arasında ise yüzde 10 uyku sorunu, yüzde 10 endişe sorunu ve yüzde 10 oranında kaygı sorunu yer aldı.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA) son raporunda, İngiltere ve İskoçya'daki her 24 kişiden 1'inin Covid-19 olabileceği bilgisi paylaşıldı.