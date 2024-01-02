  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Sağlık
  4. Yeni Covid-19 varyantı JN.1'in sıra dışı belirtileri ortaya çıktı

Yeni Covid-19 varyantı JN.1'in sıra dışı belirtileri ortaya çıktı

Bilim insanları, Covid-19'un yeni varyantı JN.1'in semptomlarını açıkladı. Hastalığın belirtileri arasında uyku, endişe ve kaygı sorunu da bulunuyor.

Yeni Covid-19 varyantı JN.1'in sıra dışı belirtileri ortaya çıktı - Resim: 1

Dünya genelinde 7 milyona yakın insanın ölümüne neden olan Covid-19 etkisini yitirirken, diğer yandan mutasyona uğramaya devam ediyor. Bilim insanları, Covid-19'un yeni varyantı JN.1'in semptomlarını açıkladı. 

1 / 6
Yeni Covid-19 varyantı JN.1'in sıra dışı belirtileri ortaya çıktı - Resim: 2

JN.1 varyantının semptomları açıklandı

Tat ve/veya koku kaybı hali hazırda Covid-19'un semptomları arasında yer alırken son tespit edilen semptomlar arasında yüzde 16 kas ağrısı, yüzde 20 halsizlik ve yorgunluk, yüzde 20 şiddetli baş ağrısı görüldüğü tespit edildi.

2 / 6
Yeni Covid-19 varyantı JN.1'in sıra dışı belirtileri ortaya çıktı - Resim: 3

Ortaya çıkan en şaşırtıcı yaygın semptomlar arasında ise yüzde 10 uyku sorunu, yüzde 10 endişe sorunu ve yüzde 10 oranında kaygı sorunu yer aldı.

3 / 6
Yeni Covid-19 varyantı JN.1'in sıra dışı belirtileri ortaya çıktı - Resim: 4

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA) son raporunda, İngiltere ve İskoçya'daki her 24 kişiden 1'inin Covid-19 olabileceği bilgisi paylaşıldı. 

4 / 6