  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Sağlık
  4. Yeni kabusun adı: Eris varyantı! Bu 3 belirtiye dikkat!

Yeni kabusun adı: Eris varyantı! Bu 3 belirtiye dikkat!

ABD ve Avrupa ülkelerinde hızla yayılan ve dünyayı alarma geçiren Covid-19'un Eris varyantının belirtileri belli oldu.

Yeni kabusun adı: Eris varyantı! Bu 3 belirtiye dikkat! - Resim: 1

Dünya genelinde yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne neden olan Covid-19'un yeni varyantı endişeye neden oldu. Son günlerde Omicron varyantının bir alt varyantı olan Eris, hızla yayılmaya başladı. 

1 / 16
Yeni kabusun adı: Eris varyantı! Bu 3 belirtiye dikkat! - Resim: 2

Bilim insanları ve uzmanlar, EG.5.1 adı verilen Eris varyantının onlarca ülkede görüldüğünü açıklayarak dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. 

2 / 16
Yeni kabusun adı: Eris varyantı! Bu 3 belirtiye dikkat! - Resim: 3

DSÖ'DEN ERİS RAPORU

DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Rapora göre, önceden "gözlem altındaki varyant" olan ve statüsü "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirilen Eris'in yaygınlığında istikrarlı bir artış olduğu belirtilmiş, 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numune paylaşılmıştı.

3 / 16
Yeni kabusun adı: Eris varyantı! Bu 3 belirtiye dikkat! - Resim: 4

Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Covid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.

4 / 16