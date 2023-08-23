Yeni kabusun adı: Eris varyantı! Bu 3 belirtiye dikkat!
ABD ve Avrupa ülkelerinde hızla yayılan ve dünyayı alarma geçiren Covid-19'un Eris varyantının belirtileri belli oldu.
Dünya genelinde yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne neden olan Covid-19'un yeni varyantı endişeye neden oldu. Son günlerde Omicron varyantının bir alt varyantı olan Eris, hızla yayılmaya başladı.
Bilim insanları ve uzmanlar, EG.5.1 adı verilen Eris varyantının onlarca ülkede görüldüğünü açıklayarak dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
DSÖ'DEN ERİS RAPORU
DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.
Rapora göre, önceden "gözlem altındaki varyant" olan ve statüsü "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirilen Eris'in yaygınlığında istikrarlı bir artış olduğu belirtilmiş, 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numune paylaşılmıştı.
Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Covid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.