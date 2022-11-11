Yeni koronavirüs varyantının ismi belli oldu
Dünya genelinde 6.5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs pandemisi artık birçok ülkenin gündeminden çıkmak üzere. Ancak uzmanlar yeni ve daha ölümcül varyant riskinin bulunduğunu belirterek uyarıda bulundu. Şimdilik ortaya çıkmasa da yeni varyant için kullanılacak isim ''Pi'' olacak.
Yeni Covid varyantı henüz ortaya çıkmadı ancak ismi şimdiden hazır.
Yeni varyant için Yunan alfabesinde Omicron'dan sonraki harf olan Pi kullanılacak.
1 / 8
Güney Afrika'da dünyanın dört bir yanından virologların bir araya geldiği toplantıda, bilim insanları aşıların etkisine vurgu yaptı. Aşılama ve önceki enfeksiyonlarla gelen toplum bağışıklığının, pandeminin tehdit boyutunu azalttığı görüşü paylaşıldı.
2 / 8
Omicron'un geçen bir yıl içerisinde birçok farklı alt varyantı görüldüğüne dikkat çeken bilim insanları buna karşın "yeni bir isim gerektirecek boyutta" mutasyonların yaşanmadığını söylüyor.
3 / 8
Bu durumu "büyük şans" olarak nitelendirilen araştırmacılar, yeni ve daha bulaşıcı ya da ölümcül varyant riskinin sürdüğü uyarısında bulunuyor.
4 / 8