Yeni salgın bu oldu: Aralıksız öksürüğe dikkat!
Tüm dünya "koronavirüs salgınını geride bıraktık" derken, havaların soğumasının ardından patlayan yeni tip grip vakaları için dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Kovid-19 gibi akciğerlerde aylarca sürebilen etkiler bırakabiliyor.
The Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlanan araştırma bir araştırma, grip virüsünün de sağlık üzerinde uzun süreli olumsuz etkiler gösterebildiğini ortaya koydu.
Yapılan son çalışmalara göre; hem Kovid-19 hem de grip enfeksiyonlarından sonraki 18 ay içinde ölüm, hastaneye yeniden yatış ve kalp, böbrekler, beyin ve sindirim sistemi dahil olmak üzere bir dizi organı ilgilendiren sağlık sorunları riski artıyor.
Ayrıca Kovid-19 hastalarının aynı anda birçok organ sisteminde uzun süreli sorunlar yaşama olasılığı daha yüksek oluyor. Grip hastalarında da görülen bu durum özellikle akciğerlerle ilgili kalıcı semptomlara sahip olma olasılıklarını daha yüksek kılıyor.
Gribi atlattıktan sonra bile kişilerde aylarca sürebilen öksürüklere, şiddetli nefes darlığına çeşitli akciğer sorunları görülebiliyor.