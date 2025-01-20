Yeni salgın Türkiye'yi sardı: Gençler arasındaki vakalar artıyor
Günümüz dijital dünyasında akıllı telefonlar gençlerin günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelirken, gençlerde ‘cep boyun hastalığı' tehlikesi her geçen gün artıyor.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin gençleri yeni bir salgının pençesinde...
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Ancak bu seferki salgın havadan ya da sudan değil "cep"ten bulaşıyor...
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Cep telefonu ve tablet kullanırkenki vücut pozisyonundaki hatalı duruşla başlayan sorun gün geçtikçe insan hayatını tehdit ediyor.
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Telefonun göz hizasında kullanılması gerektiğini belirten Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Akkoyun Sert, aksi taktirde 'text neck' denilen cep boynu sorunu ile gençlerin karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.
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