Yeni tehlikenin adı JN.1! Koronavirüsün yeni varyantı tehlike saçıyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yeni varyantı ile tekrar tehlike saçmaya başladı.
NTV'nin haberine göre, Covid-19'un bir varyantı olan Omicron'un bir alt varyantı JN.1, Hindistan ve Çin'den sonra ABD'ye de sıçradı. DSÖ yetkilileri, kamu sağlığı için riskin şu anda düşük olduğunu ve mevcut aşıların koruma sağlamaya devam ettiğini söylüyor. Yetkililer, vaka sayısının artmasından endişe ettiği hastalık için tavsiyelerini sundu. JN.1'in belirtileri ve hastalığı önlemek için yapmak gerekenler!
"DİKKATE ALINMASI GEREKEN VARYANT"
Grip, solunum sinsityal virüsü (RSV) ve çocukluk çağı pnömonisi gibi solunum yolu virüsleri de Kuzey Yarımküre'de yükselişte.
Covid'e neden olan virüs zaman içerisinde değişime uğruyor ve bu farklı varyantların ortaya çıkmasına yol açıyor.
Omicron bir süredir dünya çapında baskın olan varyant konumunda.
WHO, şu anda JN.1 de dahil olmak üzere Omicron ile bağlantılı bir dizi “dikkate alınması gereken varyantı” takip ediyor, ancak bunların hiçbiri henüz endişe verici görülmüyor.