Yeni tehlikenin adı JN.1! Koronavirüsün yeni varyantı tehlike saçıyor

NTV'nin haberine göre, Covid-19'un bir varyantı olan Omicron'un bir alt varyantı JN.1, Hindistan ve Çin'den sonra ABD'ye de sıçradı. DSÖ yetkilileri, kamu sağlığı için riskin şu anda düşük olduğunu ve mevcut aşıların koruma sağlamaya devam ettiğini söylüyor. Yetkililer, vaka sayısının artmasından endişe ettiği hastalık için tavsiyelerini sundu. JN.1'in belirtileri ve hastalığı önlemek için yapmak gerekenler!