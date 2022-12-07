Yeni virüs hızla yayılıyor: 3 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da "Strep A" bakterilerinin yol açtığı enfeksiyon nedeniyle 2’si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.
Euronews'in haberine göre; Fransa Sağlık Genel Direktörlüğü, sağlık çalışanlarına gönderdiği acil mesajda çocuklarda Strep A bakteriyel enfeksiyona bağlı vakaların arttığını bildirdi.
1 / 6
Son 15 günde bu enfeksiyona bağlı olarak hastaneye kaldırılan 8 çocuktan 2'si yaşamını yitirdi. Ayrıca enfeksiyonun görüldüğü 3 yetişkin vakadan 1'i de hayatını kaybetti.
2 / 6
DGS vakaların birbiriyle bağlantılı olmadığına değinerek bakterinin eski alttürler kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durdu.
3 / 6
Strep A bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor.
4 / 6