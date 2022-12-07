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Yeni virüs hızla yayılıyor: 3 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da "Strep A" bakterilerinin yol açtığı enfeksiyon nedeniyle 2’si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni virüs hızla yayılıyor: 3 kişi hayatını kaybetti - Resim: 1

Euronews'in haberine göre; Fransa Sağlık Genel Direktörlüğü, sağlık çalışanlarına gönderdiği acil mesajda çocuklarda Strep A bakteriyel enfeksiyona bağlı vakaların arttığını bildirdi.

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Yeni virüs hızla yayılıyor: 3 kişi hayatını kaybetti - Resim: 2

Son 15 günde bu enfeksiyona bağlı olarak hastaneye kaldırılan 8 çocuktan 2'si yaşamını yitirdi. Ayrıca enfeksiyonun görüldüğü 3 yetişkin vakadan 1'i de hayatını kaybetti.

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Yeni virüs hızla yayılıyor: 3 kişi hayatını kaybetti - Resim: 3

DGS vakaların birbiriyle bağlantılı olmadığına değinerek bakterinin eski alttürler kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

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Yeni virüs hızla yayılıyor: 3 kişi hayatını kaybetti - Resim: 4

Strep A bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor.

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