Yeni virüs varyantı ile ilgili korkunç araştırma: Tüm arıları yok edebilir
İnsanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için önemli rol oynayan arılar yeni varyant ile yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.
Dünya üzerinde insanoğlu Covid-19 ve maymun çiçeği gibi virüslerle savaşırken, diğer yanda hayvanlar da nesilleri için tehlike arz eden hastalıklara karşı direniyor.
Uzmanlar, ekosistemin devamlılığı açısından hayati önem taşıyan bal arılarının maruz kaldığı ölümcül bir virüsün yeni varyantı konusunda uyarı bulundu.
Sputnik Türkçe’deki habere göre Almanya'daki Martin Luther Üniversitesi'nde Zooloji bölümünde görev yapan Paxton, Deforme Kanat Virüsü'nün (DWV) son ortaya çıkan varyantının dünya üzerinde tüm arıları yok etme potansiyeli olduğunu söyledi.
BU VARYANT ARILARI DAHA HIZLI ÖLDÜRÜYOR
"Deforme Kanat Virüsü şu an bal arıları için en büyük tehdit denilebilir" ifadesini kullanan Paxton, "Laboratuvar araştırmalarımız gösterdi ki yeni ve daha bulaşıcı bu varyant arıları daha hızlı öldürüyor" dedi. Arıların kanatlarında ciddi bozukluklara yol açan, ardından da arıları öldüren yeni varyant, en az 20 yıldır bu virüsün mutasyonlarını inceleyen uluslararası araştırmacı grubu tarafından keşfedildi.