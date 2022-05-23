  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Sağlık
  4. Yeni virüs varyantı ile ilgili korkunç araştırma: Tüm arıları yok edebilir

Yeni virüs varyantı ile ilgili korkunç araştırma: Tüm arıları yok edebilir

İnsanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için önemli rol oynayan arılar yeni varyant ile yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Yeni virüs varyantı ile ilgili korkunç araştırma: Tüm arıları yok edebilir - Resim: 1

Dünya üzerinde insanoğlu Covid-19 ve maymun çiçeği gibi virüslerle savaşırken, diğer yanda hayvanlar da nesilleri için tehlike arz eden hastalıklara karşı direniyor.

1 / 5
Yeni virüs varyantı ile ilgili korkunç araştırma: Tüm arıları yok edebilir - Resim: 2

Uzmanlar, ekosistemin devamlılığı açısından hayati önem taşıyan bal arılarının maruz kaldığı ölümcül bir virüsün yeni varyantı konusunda uyarı bulundu.

2 / 5
Yeni virüs varyantı ile ilgili korkunç araştırma: Tüm arıları yok edebilir - Resim: 3

Sputnik Türkçe’deki habere göre Almanya'daki Martin Luther Üniversitesi'nde Zooloji bölümünde görev yapan Paxton, Deforme Kanat Virüsü'nün (DWV) son ortaya çıkan varyantının dünya üzerinde tüm arıları yok etme potansiyeli olduğunu söyledi.

3 / 5
Yeni virüs varyantı ile ilgili korkunç araştırma: Tüm arıları yok edebilir - Resim: 4

BU VARYANT ARILARI DAHA HIZLI ÖLDÜRÜYOR

"Deforme Kanat Virüsü şu an bal arıları için en büyük tehdit denilebilir" ifadesini kullanan Paxton, "Laboratuvar araştırmalarımız gösterdi ki yeni ve daha bulaşıcı bu varyant arıları daha hızlı öldürüyor" dedi. Arıların kanatlarında ciddi bozukluklara yol açan, ardından da arıları öldüren yeni varyant, en az 20 yıldır bu virüsün mutasyonlarını inceleyen uluslararası araştırmacı grubu tarafından keşfedildi.

4 / 5