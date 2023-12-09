Yenidoğan bebekler için kritik uyarı: Beyin kanamasına yol açabilir!

K vitamininin anne karnındayken plasentadan bebeğe geçişinin çok az olması, buna bağlı olarak yenidoğanlarda K vitamini deposunun yetersiz, bağırsaktaki K vitamini sentezinin de yok denecek kadar az bulunması ve anne sütünde K vitamini düzeyinin çok düşük olması nedeniyle, Türkiye'de koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında her bebeğe doğar doğmaz K vitamini uygulaması rutin olarak yapılıyor.