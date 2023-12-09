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Yenidoğan bebekler için kritik uyarı: Beyin kanamasına yol açabilir!

Yenidoğan bebeklerde K vitamini için aşı karşıtı ebeveynlerin sayısı git gide artarken, Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Fahri Ovalı aileleri "beyin ya da iç organ kanamasına yol açabilir" diyerek uyardı.

Kaynak: DHA
Yenidoğan bebekler için kritik uyarı: Beyin kanamasına yol açabilir! - Resim: 1

Yenidoğan bebeklerde ilk 24 saat içinde gelişebilecek beyin ya da iç organ kanamalarının önlenmesi için uygulanan K vitamini sayesinde Türkiye'de yılda bin 500'den fazla bebeğin hayatı kurtuluyor. Ancak son yıllarda artan aşı karşıtlığının da etkisiyle K vitamini uygulamasına dahi ret veren ailelerin sayısında artış yaşanıyor. Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Fahri Ovalı, K vitamini reddi yüzünden, uzun yıllardır görmedikleri yenidoğan kanamalı hastalığı vakalarına yeniden rastlamaya başladıklarını söyledi.    

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Yenidoğan bebekler için kritik uyarı: Beyin kanamasına yol açabilir! - Resim: 2

K vitamini, kandaki pıhtılaşma faktörlerinin aktif hale gelmesi için gerekli vitaminler grubu olarak tanımlanıyor. Uzmanlara göre yenidoğan bebekler için ise K vitamini hayati önem taşıyor. Çünkü K vitamini eksikliğine bağlı kanamalar ciddi ölüm ve sakatlık nedeni olarak bebeklerin hayatını tehdit ediyor.

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Yenidoğan bebekler için kritik uyarı: Beyin kanamasına yol açabilir! - Resim: 3

 K vitamininin anne karnındayken plasentadan bebeğe geçişinin çok az olması, buna bağlı olarak yenidoğanlarda K vitamini deposunun yetersiz, bağırsaktaki K vitamini sentezinin de yok denecek kadar az bulunması ve anne sütünde K vitamini düzeyinin çok düşük olması nedeniyle, Türkiye'de koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında her bebeğe doğar doğmaz K vitamini uygulaması rutin olarak yapılıyor. 

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Yenidoğan bebekler için kritik uyarı: Beyin kanamasına yol açabilir! - Resim: 4

Topuk kanı taramasının ise bebeğin ileriki yaşamında zeka geriliğine yol açan fenilketonüri ya da doğumsal hipotiroidi gibi hastalıkların erkenden belirlenip bebeğin zarar görmemesi için yapılması gerekiyor.

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