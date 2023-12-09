Yenidoğan bebekler için kritik uyarı: Beyin kanamasına yol açabilir!
Yenidoğan bebeklerde K vitamini için aşı karşıtı ebeveynlerin sayısı git gide artarken, Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Fahri Ovalı aileleri "beyin ya da iç organ kanamasına yol açabilir" diyerek uyardı.
Yenidoğan bebeklerde ilk 24 saat içinde gelişebilecek beyin ya da iç organ kanamalarının önlenmesi için uygulanan K vitamini sayesinde Türkiye'de yılda bin 500'den fazla bebeğin hayatı kurtuluyor. Ancak son yıllarda artan aşı karşıtlığının da etkisiyle K vitamini uygulamasına dahi ret veren ailelerin sayısında artış yaşanıyor. Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Fahri Ovalı, K vitamini reddi yüzünden, uzun yıllardır görmedikleri yenidoğan kanamalı hastalığı vakalarına yeniden rastlamaya başladıklarını söyledi.
K vitamini, kandaki pıhtılaşma faktörlerinin aktif hale gelmesi için gerekli vitaminler grubu olarak tanımlanıyor. Uzmanlara göre yenidoğan bebekler için ise K vitamini hayati önem taşıyor. Çünkü K vitamini eksikliğine bağlı kanamalar ciddi ölüm ve sakatlık nedeni olarak bebeklerin hayatını tehdit ediyor.
K vitamininin anne karnındayken plasentadan bebeğe geçişinin çok az olması, buna bağlı olarak yenidoğanlarda K vitamini deposunun yetersiz, bağırsaktaki K vitamini sentezinin de yok denecek kadar az bulunması ve anne sütünde K vitamini düzeyinin çok düşük olması nedeniyle, Türkiye'de koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında her bebeğe doğar doğmaz K vitamini uygulaması rutin olarak yapılıyor.
Topuk kanı taramasının ise bebeğin ileriki yaşamında zeka geriliğine yol açan fenilketonüri ya da doğumsal hipotiroidi gibi hastalıkların erkenden belirlenip bebeğin zarar görmemesi için yapılması gerekiyor.