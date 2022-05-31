Z kuşağı çalışanları neden tükenmişlik yaşıyor ?
Genç çalışanlar arasında, tükenmişlik duygusu yaşadığını bildirenlerin sayısı artıyor. Peki neden ? İşte dikkat çeken araştırmanın sonuçları...
İş bulma sitesi Indeed tarafından 2021 yılında yapılan bir anket, Y kuşağı ve 1996 yılından sonra doğan gençlerden oluşan Z kuşağı çalışanlarının sırasıyla yüzde 59 ve yüzde 58 ile en yüksek tükenmişlik oranlarını bildirdiklerini gösteriyor.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre ABD merkezli iş yönetimi platformu Asana tarafından 2022'de yapılan bir anket, diğer yaş gruplarına kıyasla daha fazla Z kuşağı çalışanının tükenmişlik hissi bildirdiğini gösterirken, İngiliz çalışanlarla 2021'de yapılan bir anket, tüm yaş gruplarında ortalama yüzde 73'e kıyasla Z kuşağı katılımcılarının yüzde 80'inin pandemiden bu yana daha fazla tükenmiş hissettiğini gösterdi.
Tükenmişlik bir süredir iş hayatında önemli bir sorun teşkil ediyor; ancak bu kadar çok sayıda gencin kariyerlerinin ilk aşamalarında tükenmişlik hissi yaşadıklarını bildirmesi endişe verici bulunuyor. Neden bu kadar çok gencin işten bunaldığını ve giderek yaygınlaşan tükenmişlik hissini körükleyen faktörleri anlamak, kariyerlerinin ilk adımlarını atarken yeni nesil çalışanlara yardımcı olmanın anahtarı olarak görülüyor.
California'daki Pepperdine Üniversitesi'nde tükenmişlikten kurtulma konusunda uzmanlaşmış psikoterapist Kim Hollingdale, pandeminin yarattığı stresin tüm nesillerde daha yüksek tükenmişlik oranlarına neden olduğunu belirtiyor. Ancak Hollingdale, çalışanlar arasında Z kuşağının şu anda "en kötü stres faktörleri bileşenlerine" sahip olduğuna inanıyor; bunlar arasında iş yerinde güç sahibi olmama, finansal istikrarsızlık, koşuşturma kültürünün normalleşmesi ve rahatlama olanaklarının olmamasını sayıyor.