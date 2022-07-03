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Z Kuşağı gençleri hakkında dikkat çeken araştırma sonucu

Türkiye'de 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak olan Z Kuşağı gençlerle ilgili yapılan araştırmalara dikkat çeken bir örnek de yurt dışından geldi. İşte "Z Kuşağı" gençleri hakkında dikkat çeken araştırmanın sonucu.

Z Kuşağı gençleri hakkında dikkat çeken araştırma sonucu - Resim: 1

Geleneksel rollerin tersine çevrilmesiyle, Z Kuşağı çalışanlar, teknik yardım için ebeveynlerinin yaşındaki meslektaşlarına başvurmak zorunda kalıyor.

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Z Kuşağı gençleri hakkında dikkat çeken araştırma sonucu - Resim: 2

Yeni bir çalışmaya göre, Z Kuşağı olarak bilinen 18-24 yaş arası çalışanlar, faks ve fotokopi makineleri gibi eski teknolojilerle şaşkına döndükleri için "tükenmişlik" yaşıyor.

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Z Kuşağı gençleri hakkında dikkat çeken araştırma sonucu - Resim: 3

Daily Mail’de yer alan habere göre, Asana isimli bir firma tarafından yürütülen çalışma, Avustralya, Fransa, Almanya, Japonya, Singapur ve Birleşik Krallık’taki 10.624 ofis çalışanı üzerinde yapılan bir ankete dayanıyor.

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Z Kuşağı gençleri hakkında dikkat çeken araştırma sonucu - Resim: 4

Araştırma, birçok ofisin hâlâ eski bilgisayarları, telefon sistemlerini ve hatta faks makinelerini kullandığını ve bunun da Z Kuşağı personelin yüzde 49’unun kafasını karıştırdığını ve 55 yaşın üzerindeki “baby boomer” (1946-1964 arası doğmuş kuşak) kuşağı meslektaşlarının yardımına ihtiyaç duyduğunu buldu.

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