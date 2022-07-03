Z Kuşağı gençleri hakkında dikkat çeken araştırma sonucu
Türkiye'de 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak olan Z Kuşağı gençlerle ilgili yapılan araştırmalara dikkat çeken bir örnek de yurt dışından geldi. İşte "Z Kuşağı" gençleri hakkında dikkat çeken araştırmanın sonucu.
Geleneksel rollerin tersine çevrilmesiyle, Z Kuşağı çalışanlar, teknik yardım için ebeveynlerinin yaşındaki meslektaşlarına başvurmak zorunda kalıyor.
Yeni bir çalışmaya göre, Z Kuşağı olarak bilinen 18-24 yaş arası çalışanlar, faks ve fotokopi makineleri gibi eski teknolojilerle şaşkına döndükleri için "tükenmişlik" yaşıyor.
Daily Mail’de yer alan habere göre, Asana isimli bir firma tarafından yürütülen çalışma, Avustralya, Fransa, Almanya, Japonya, Singapur ve Birleşik Krallık’taki 10.624 ofis çalışanı üzerinde yapılan bir ankete dayanıyor.
Araştırma, birçok ofisin hâlâ eski bilgisayarları, telefon sistemlerini ve hatta faks makinelerini kullandığını ve bunun da Z Kuşağı personelin yüzde 49’unun kafasını karıştırdığını ve 55 yaşın üzerindeki “baby boomer” (1946-1964 arası doğmuş kuşak) kuşağı meslektaşlarının yardımına ihtiyaç duyduğunu buldu.