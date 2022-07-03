Z Kuşağı gençleri hakkında dikkat çeken araştırma sonucu

Araştırma, birçok ofisin hâlâ eski bilgisayarları, telefon sistemlerini ve hatta faks makinelerini kullandığını ve bunun da Z Kuşağı personelin yüzde 49’unun kafasını karıştırdığını ve 55 yaşın üzerindeki “baby boomer” (1946-1964 arası doğmuş kuşak) kuşağı meslektaşlarının yardımına ihtiyaç duyduğunu buldu.