Zararlarını bir bilseniz! Bu gıdalar yavaş yavaş öldürüyor

İşlenmiş gıda tüketiminin kalp hastalığı riskini yüzde 50, obezite ve diyabet riskini yüzde 66, anksiyete riskini yüzde 53 artırdığı tespit edildi.

İşlenmiş gıdaların ölüm riskini ise yüzde 21 artırdığı tespit edildi. Bu gıdaların, astım, bağırsak hastalıkları, tansiyon ve yüksek kolesterol riskini de artırdığı belirtildi.