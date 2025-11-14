15 yaşındaki liseli Sude'den uluslararası arenada büyük başarı

Duygularını paylaşan Sude Nur Haran, "Kolum kırıldığında çok zor bir dönem geçirdim. Sporu bırakmam gerektiğini söyleyenler oldu ama ben inandım, pes etmedim. Tedavi sürecimi tamamladıktan sonra hocamın desteğiyle yeniden mindere döndüm. İlk uluslararası maçımda şampiyon olmak benim için büyük bir gurur. Türk bayrağını temsil etmek her şeyden önemli. Hedefim Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.