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17 Yaş Altı Millilerimiz dünya üçüncüsü

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası üçüncülük maçında Türkiye Erkek Basketbol Takımı, Yeni Zelanda’yı 101-78’lik skorla mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Kaynak: İHA
17 Yaş Altı Millilerimiz dünya üçüncüsü - Resim: 1

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar Mete Paçacı, Kaan Onat, Mert Kocagözoğlu, Yavuz Selim Kara ve Ahmet Aldin Türkoğlu beşiyle başladı.

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17 Yaş Altı Millilerimiz dünya üçüncüsü - Resim: 2

Milliler ilk periyodu 25-26 önde tamamlarken, soyunma odasına da 48-33 üstün girdi. 

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17 Yaş Altı Millilerimiz dünya üçüncüsü - Resim: 3

Üçüncü periyodu da 73-53'lik skorla bitiren ay-yıldızlılar, salondan da 101-78 galip ayrıldı ve dünya üçüncüsü oldu.

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17 Yaş Altı Millilerimiz dünya üçüncüsü - Resim: 4

Millilerde Derin Can Üstün 27 sayı - 8 ribaund - 4 asist, Cengiz Coşkun 16 sayı - 2 ribaund - 1 asist ve Kaan Onat 16 sayı - 8 ribaund - 4 asist ile oynadı. Yeni Zelanda da ise Oscar Goodman 25 sayı - 8 ribaund - 2 asist kaydetti.

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