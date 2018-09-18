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  3. 18 Eylül 2018 19:35

Süper Lig'de tek yabancı Cocu !

Akhisar'da Safet Susic'in görevine son verildi ve böylece ligde 18 takım arasında yabancı teknik direktör tercih eden tek kulüp Fenerbahçe kaldı.

Süper Lig'de tek yabancı Cocu !

Spor Toto Süper Lig'de takımlar 14 yabancı futbolcuyla mücadele ederken, teknik adamlarda yerli isimlere rağbet arttı. Akhisar'da Safet Susic'in görevine son verildi ve böylece ligde 18 takım arasında yabancı teknik direktör tercih eden tek kulüp Fenerbahçe kaldı.


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Süper Lig'de tek yabancı Cocu !

Sezon başında, Galatasaray'ı penaltı atışlarında mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan Ege temsilcisi, ilk 5 haftada sadece 2 puan toplayınca Susic'in görevine son verildi.


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Süper Lig'de tek yabancı Cocu !

Bu gelişmenin ardından ligdeki teknik adamlar arasında yabancı olarak sadece Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Phillip Cocu kaldı. Cocu 5 maçta 2 galibiyet alsa da yönetimin Hollandalı teknik adama kredisi bir hayli fazla.


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Süper Lig'de tek yabancı Cocu !

Fatih Terim, Şenol Güneş, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba gibi isimlerle rekabete girişecek Cocu, 11 sezon üst üste şampiyonluğu yabancılara bırakmayan Türk teknik direktörlerin ambargosuna son vermeye çalışacak. İşte Süper Lig'deki teknik direktörler:

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