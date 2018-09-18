Süper Lig'de tek yabancı Cocu !
Akhisar'da Safet Susic'in görevine son verildi ve böylece ligde 18 takım arasında yabancı teknik direktör tercih eden tek kulüp Fenerbahçe kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de takımlar 14 yabancı futbolcuyla mücadele ederken, teknik adamlarda yerli isimlere rağbet arttı. Akhisar'da Safet Susic'in görevine son verildi ve böylece ligde 18 takım arasında yabancı teknik direktör tercih eden tek kulüp Fenerbahçe kaldı.
Sezon başında, Galatasaray'ı penaltı atışlarında mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan Ege temsilcisi, ilk 5 haftada sadece 2 puan toplayınca Susic'in görevine son verildi.
Bu gelişmenin ardından ligdeki teknik adamlar arasında yabancı olarak sadece Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Phillip Cocu kaldı. Cocu 5 maçta 2 galibiyet alsa da yönetimin Hollandalı teknik adama kredisi bir hayli fazla.