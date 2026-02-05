2 penaltı, 2 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş son dakikada puanı kaptı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3’üncü maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş sahaya çıktı. Kocaelispor ile siyah beyazlılar 1-1 berabere kaldı. Maçtaki 2 golde penaltıdan geldi.
Selçuk İnan, penaltı kararı sonrası itirazlarıyla sebebiyle kırmızı kart gördü.
Beşiktaş, Kocaeli deplasmanında puan kaybetmesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda liderliğini sürdürdü.
9’uncu dakikada Kocaelispor’da Serdar Dursun’un ara pasıyla topla birlikte ceza sahasına giren Tayfur Bingöl’ün yerden şutunu kaleci Ersin Destanoğlu kontrol etti.
15’inci dakikada Kocaelispor’da Muharrem Cinan’ın ceza sahasına gönderdiği uzun taç atışını Djalo kafa vuruşuyla uzaklaştırdı. Dönen topa Keita’nın yaptığı vuruşta yeniden ceza sahası içine yönelen meşin yuvarlak Ndidi’nin eline çarptı. VAR’dan gelen uyarının ardından pozisyonu inceleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.
18’inci dakikada Serdar Dursun’un kullandığı penaltı vuruşunda top sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0.