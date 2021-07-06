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200 milyon euroluk transfer bombası patladı

Şampiyonlar Ligi ve Ligue 1'de hedefine ulaşamayan Paris Saint-Germain (PSG), yaz transfer döneminde transferler için 200 milyon Euro'dan fazla bütçe ayıracak.

Şampiyonlar Ligi ve Ligue 1'de hedefine ulaşamayan Paris Saint-Germain (PSG), yaz transfer döneminde transferler için 200 milyon Euro'dan fazla bütçe ayıracak.

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PSG geçen sezon Ligue 1'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille'e, Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester City'ye kaybetti.

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Le Parisien'e konuşan başkent temsilcisinin başkanı Nasser El Khelaifi, üst seviye 4 futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını söyledi.

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Yine aynı kaynağa göre Fransız temsilcisi transfer dönemi için 200 milyon Euro'dan fazla bir bütçe ayırdı.

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