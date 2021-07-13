2021-2022 sezonu Süper Lig fikstürü belli oldu: İşte derbi haftaları

13 Ağustos'ta başlayacak 2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi gerçekleştirildi. Yeni sezonda 20 takımla oynanacak Süper Lig'in fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilirken organizasyona TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

DERBİLERİN HAFTALARI

4' HAFTA: Trabzonspor- Galatasaray

10' HAFTA: Beşiktaş-Galatasaray

12' HAFTA: Beşiktaş-Trabzonspor

13' HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

17' HAFTA: Fenerbahçe-Beşiktaş

SÜPER LİG'İN YENİ EKİPLERİ İLK HAFTA DEVLERLE OYNAYACAK

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe, açılışı ligin yeni ekibi Adana Demirspor'la yapacak. Galatasaray ise sezonu, Süper Lig'in bir başka yeni ekibi Giresunspor deplasmanında açacak. Son şampiyon Beşiktaş ise ilk hafta maçında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

"1,5 YIL SONRA MAÇLAR SEYİRCİLİ OLACAK"

Fikstür çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu Hasan Akıncıoğlu, "Heyecanlı bir sezonu geride bıraktık. Zor şartlarda geçen bir yıldı. Ligde mücadele eden tüm takımlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni sezonu 20 takımla oynayacağız. 38 haftalık uzun bir maraton bizi bekliyor. TFF olarak dileğimiz, salgının tüm etkisinin geçmesi ve yeni sezonun bir sorun yaşanmadan tamamlanmasıdır. 1,5 yıl sonra maçlarımız seyircili olacak. Sezona yüzde 50 kapasiteyle başlıyoruz. Hakemlerin değil futbolun konuşulduğu bir sezon olmasını diliyoruz." diye konuştu.