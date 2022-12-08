2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Diğer çeyrek final randevusunda ise Hollanda ile Arjantin, saat 22.00'de 88 bin kişilik Lusail Stadı'nda tur mücadelesi verecek. Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynadıkları 5 maçtan iki takım da 2'şer galibiyetle ayrılırken, 1 grup maçı golsüz sona erdi. Louis van Gaal, Hollanda'nın başına geçtiği Eylül 2021'den bu yana 19 maçtır yenilgi yüzü görmedi. "Portakallar", 14 galibiyet alırken, 5 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.