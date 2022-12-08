2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarın çeyrek final heyecanı başlıyor. Turnuvadaki ilk çeyrek final mücadelesinde son dünya kupası finalisti Hırvatistan ile 6. şampiyonluğunu kovalayan Brezilya, saat 18.00'de, Education City Stadı'nda karşılaşacak.
İki takım bugüne kadar turnuvanın grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. 2006 ve 2014'te oynanan maçları "Sambacılar", 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı. Brezilya'nın yıldızı Neymar, 2 gol daha atması halinde efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak 78 golle milli takımın en golcü ismi olacak.
Diğer çeyrek final randevusunda ise Hollanda ile Arjantin, saat 22.00'de 88 bin kişilik Lusail Stadı'nda tur mücadelesi verecek. Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynadıkları 5 maçtan iki takım da 2'şer galibiyetle ayrılırken, 1 grup maçı golsüz sona erdi. Louis van Gaal, Hollanda'nın başına geçtiği Eylül 2021'den bu yana 19 maçtır yenilgi yüzü görmedi. "Portakallar", 14 galibiyet alırken, 5 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
Hollanda ile Arjantin, çeyrek final aşamasından itibaren turnuvada üç kez karşılaştı. Fransa 1998'de Hollanda 2-1 kazanarak son 4 takım arasına kalırken, Arjantin 2014 Dünya Kupası yarı finalinde rakibini penaltılarla 4-2 mağlup ederek finale yükseldi. Tarihinde 3 kez finalde kaybeden Hollanda, bunlardan birini Arjantin karşısında yaşadı. 1978 Dünya Kupası finalinde "Portakallar"ı 3-1 yenen "Tangocular", şampiyonluğa uzandı.