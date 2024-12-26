2024 yılının en çok kazanan futbolcuları listesi açıklandı
Transfermarkt verilerine göre 2024 yazında transferlere 524 milyon dolar (yaklaşık 18 milyar 340 milyon lira) harcanırken, 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları belli oldu. İşte o liste...
Kaynak: Haber : Euronews / Fotoğraflar: Instagram
Kevin De Bruyne: 39 milyon dolar (Saha içi 35 milyon dolar, saha dışı 4 milyon dolar)
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Sadio Mane: 52 milyon dolar (Saha içi 48 milyon dolar, saha dışı 4 milyon dolar)
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Mohamed Salah: 53 milyon dolar (Saha içi 35 milyon dolar, saha dışı 18 milyon dolar)
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Vinicius Jr.: 55 milyon dolar (Saha içi 40 milyon dolar, saha dışı 15 milyon dolar)
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