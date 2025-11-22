2025 Türkiye Karting Şampiyonası’na Zayn Sofuoğlu damga vurdu!
Kocaeli'de düzenlenen 2025 Türkiye Karting Şampiyonası’nın 6. ayağı, 5 farklı kategoride gerçekleştirilirken, Zayn Sofuoğlu kategorisinde birinci oldu. Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu da yarışta Zayn'a destekte verdi.
Kaynak: İHA
2025 Türkiye Karting Şampiyonası’nın 6. ayağı olan Kocaeli Karting Yarışı, TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde start aldı.
Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından düzenlenen organizasyon, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto'nun destekleriyle motor sporları tutkunlarına adeta heyecan fırtınası yaşatıyor.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular, micro, mini, junior, senior ve master olmak üzere 5 kategoride toplam 47 pilotla piste çıktı.
Sezonun en kritik duraklarından biri olan Kocaeli ayağı, hem şampiyona puanlaması hem de rekabetin dozu açısından büyük önem taşıyor.
