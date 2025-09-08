2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 6-0'şlık mağlubiyetle başladık
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası elemelerinde mağlup olduğu İspanya'ya karşı üst üste 4. yenilgisini aldı.
Kaynak: İHA
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında Konya'da İspanya'yı konuk etti. İspanyollar, Merino'nun hat-trick yaptığı maçı Pedri (2) ve Ferran Torres'in golleriyle 6-0 kazandı ve puanını 6'ya yükseltti.
Türkiye ise bu sonuçla 3 puanda kaldı. Milliler, grubun 3. maçında 11 Ekim'de Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İspanya ise aynı gün Gürcistan'ı ağırlayacak.
Ay-yıldızlılar, tarihinde 12. kez karşılaştığı İspanya'ya karşı 7. kez kaybetti
. İki ekip arasındaki mücadelelerde 9'u resmi, 3'ü özel olmak üzere 12 maçın 4'ü berabere biterken, Türkiye'nin 1 galibiyeti bulunuyor.
