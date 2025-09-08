2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 6-0'şlık mağlubiyetle başladık

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında Konya'da İspanya'yı konuk etti. İspanyollar, Merino'nun hat-trick yaptığı maçı Pedri (2) ve Ferran Torres'in golleriyle 6-0 kazandı ve puanını 6'ya yükseltti.