21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Türkiye'de oynamış i

21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu İngiliz gazetesi Independent tarafından seçildi. Türkiye'de forma giymiş birçok isim de listede yer alırken, ilk 10 dikkat çekti. 100 kişilik listede Zlatan Ibrahimoviç, Totti ve Bergkamp gibi efsanelerin yeri tepki çekerken, Ronaldo ve Messi kapışması dikkat çekti. İşte 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu.