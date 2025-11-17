24 kırmızı kartın çıktığı amatör maçta kıyamet koptu
Artvin'de Bölgesel Amatör Lig’inde (BAL) oynanan Murgul Belediyespor ile Rize Atletik Spor Kulübü karşılaşmasının devre arasında 2 takım oyuncuları birbirine girdi. Tam 24 kırmızı kartın çıktığı maç tatil edilirken, polis ekiplerinin müdahale ettiği tekme ve yumruklu kavga anı cep telefonu ile kaydedildi.
Bölgesel Amatör Ligi karşılaşmasında Murgul Belediyespor, sahasında Rize Atletik Spor Kulübü’nü konuk etti. Murgul İlçe Stadı’ndaki maçın 36’ıncı dakikasında Rize Atletik oyuncusu Enes Türüt’ün attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti. Golden sonra oyun devam ederken ilk yarının son bölümünde 2 takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.
Hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasıyla iki takım oyuncuları arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Sahada oyuncular birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kulüp yöneticileri, özel güvenlik ve polis ekipleri araya girerek olayları yatıştırmaya çalıştı.
Stadyum hoparlörlerinden “Sevgili taraftar, lütfen sahaya girmiyoruz, sahaya yabancı madde atmıyoruz” şeklinde anonslar yapıldı.