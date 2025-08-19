26 yaşındaki topçu Fenerbahçe'den Hakkari Yüksekova'ya transfer oldu

O günden bu yana yaklaşık 12-13 yıldır milli formayı taşıyan başarılı savunma oyuncusu Arhan, "Daha önce Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde de oynadım. Futbola ilk olarak belediye sporda başladım. Daha sonrasında 13 yaşında futbol köy seçmelerine katıldım ve U15 milli takıma seçildim. Bununla beraber milli takım kariyerim başladı. Son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Yüksekova Kadın Futbol Takımı'na transfer oldum" dedi.