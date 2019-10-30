At yarışında inanılmaz anlar! Jokey böyle uçtu
Diyarbakır Hipodromu'nda dün yapılan at yarışlarında birinciliği zorlayan 'Dugem' isimli at, son kulvarda jokeyi Cihan Yıldırım'ı sırtından attı. O anlar kameraya yansıdı.
Diyarbakır Hipodromu'nda dün yapılan at yarışlarında birinciliği zorlayan 'Dugem' isimli at, son kulvarda jokeyi Cihan Yıldırım'ı sırtından attı. O anlar kameraya yansıdı.
Diyarbakır Hipodromu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yapılan 1800 metrelik kum pist 2'nci koşuda kaza meydana geldi.
Yarışı iç kulvarda ikincilikle sürdüren 'Dugem' isimli at, son 300 metrede jokeyi Cihan Yıldırım'ı düşürdü.