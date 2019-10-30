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  3. 30 Ekim 2019 14:09

At yarışında inanılmaz anlar! Jokey böyle uçtu

Diyarbakır Hipodromu'nda dün yapılan at yarışlarında birinciliği zorlayan 'Dugem' isimli at, son kulvarda jokeyi Cihan Yıldırım'ı sırtından attı. O anlar kameraya yansıdı.

At yarışında inanılmaz anlar! Jokey böyle uçtu

Diyarbakır Hipodromu'nda dün yapılan at yarışlarında birinciliği zorlayan 'Dugem' isimli at, son kulvarda jokeyi Cihan Yıldırım'ı sırtından attı. O anlar kameraya yansıdı.

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At yarışında inanılmaz anlar! Jokey böyle uçtu

Diyarbakır Hipodromu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yapılan 1800 metrelik kum pist 2'nci koşuda kaza meydana geldi.

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At yarışında inanılmaz anlar! Jokey böyle uçtu

Yarışı iç kulvarda ikincilikle sürdüren 'Dugem' isimli at, son 300 metrede jokeyi Cihan Yıldırım'ı düşürdü.

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At yarışında inanılmaz anlar! Jokey böyle uçtu

Kazada yaralanan jokey Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenirken, atta herhangi bir sorun olmadığı kaydedildi.

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