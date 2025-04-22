3 yıl önce Süper Lig'delerdi... Dibe vurdular!

İzmir’in en köklü kulüplerinden birisi olan Altay, son yıllardaki düşüşünün üzüntüsünü yaşıyor. 2021-22 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden İzmir ekibi, son 3 yılda 3. kez küme düşerek profesyonel liglerin en alt kategorisi olan 3. Lig'e kadar geriledi.