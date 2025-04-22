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3 yıl önce Süper Lig'delerdi... Dibe vurdular!

2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Altay, 3 yıl içinde 3. Lig'e kadar düştü.

Kaynak: İHA
3 yıl önce Süper Lig'delerdi... Dibe vurdular! - Resim: 1

İzmir’in en köklü kulüplerinden birisi olan Altay, son yıllardaki düşüşünün üzüntüsünü yaşıyor. 2021-22 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden İzmir ekibi, son 3 yılda 3. kez küme düşerek profesyonel liglerin en alt kategorisi olan 3. Lig'e kadar geriledi.

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3 yıl önce Süper Lig'delerdi... Dibe vurdular! - Resim: 2

Hafta sonu TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 32. hafta mücadelesinde Kepez Spor'la karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve bitime 2 hafta kala son olarak 2017 yılında yer aldığı 3. Lig'e 8 yıl aradan sonra dönüş yapmış oldu.

 

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3 yıl önce Süper Lig'delerdi... Dibe vurdular! - Resim: 3

Sportif başarısızlık çöküşü getirdi
Türkiye’nin en üst seviyesi olan Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda mücadele eden Altay, ligi 18. sırada tamamlayıp 1. Lig’e düştü. Bir yıl kümede kalmayı başardığı 1. Lig'den de geçen sezon düşen siyah-beyazlılar, bu sezon da 2. Lig'e veda etmek zorunda kaldı. 

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3 yıl önce Süper Lig'delerdi... Dibe vurdular! - Resim: 4

Geçmiş sezonlarda yapılan borçlardan dolayı sürekli puan silme cezaları alan İzmir ekibi, mali ve sportif açından adeta çöküşe geçti. 

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