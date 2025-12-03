  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. 30'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer Fenerbahçe Opet'in!

30'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer Fenerbahçe Opet'in

Fenerbahçe Opet 30’uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşılaştığı ÇİMSA ÇBK Mersin’i 104-77 yenerek kupayı 14’üncü kez müzesine götüren taraf oldu.

Kaynak: DHA
30'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer Fenerbahçe Opet'in - Resim: 1

Basketbol Süper Ligi’nde önceki sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet ile geçen yılın Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu ÇİMSA ÇBK Mersin, Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

1 / 13
30'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer Fenerbahçe Opet'in - Resim: 2

ÇİMSA ÇBK Mersin etkili hücum oyunuyla ilk periyodu 25-22 önde kapattı. 

2 / 13
30'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer Fenerbahçe Opet'in - Resim: 3

2'nci periyotta da etkili oyununu sürdüren ÇİMSA ÇBK Mersin, bu periyodu 47-45 önde tamamladı. 

3 / 13
30'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer Fenerbahçe Opet'in - Resim: 4

3’üncü çeyrekte toparlanan Fenerbahçe Opet, bu çeyreği 14 sayı farkla önde bitirdi: 73-59.

4 / 13