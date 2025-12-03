30'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer Fenerbahçe Opet'in
Fenerbahçe Opet 30’uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşılaştığı ÇİMSA ÇBK Mersin’i 104-77 yenerek kupayı 14’üncü kez müzesine götüren taraf oldu.
Kaynak: DHA
Basketbol Süper Ligi’nde önceki sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet ile geçen yılın Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu ÇİMSA ÇBK Mersin, Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.
ÇİMSA ÇBK Mersin etkili hücum oyunuyla ilk periyodu 25-22 önde kapattı.
2'nci periyotta da etkili oyununu sürdüren ÇİMSA ÇBK Mersin, bu periyodu 47-45 önde tamamladı.
3’üncü çeyrekte toparlanan Fenerbahçe Opet, bu çeyreği 14 sayı farkla önde bitirdi: 73-59.
