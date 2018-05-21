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  3. 21 Mayıs 2018 16:49

İşte dört büyüklerde gönderilecek futbolcular

Süper Lig'de heyecanın sona ermesinin ardından 4 Büyükler takımlarından göndereceği isimleri de belirlemeye başladı.

İşte dört büyüklerde gönderilecek futbolcular

Süper Lig'de 2017-2018 sezonun sona ermesinin ardından gözler hemen önümüzdeki sezona çevrildi. Takımlar, önümüzdeki sezon mutlu sona ulaşabilmek için kadrolarında yenileme yapma çalışmalarına başladı.

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İşte dört büyüklerde gönderilecek futbolcular

Taraftarlar bir yandan gelecek transferleri beklerken bir yandan da hangi futbolcuların takımlarından ayrılacağını merak ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ayrılması beklenen futbolcular şöyle:


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İşte dört büyüklerde gönderilecek futbolcular

BEŞİKTAŞ

Dusko Tosic: Beşiktaş'ta ilk ayrılık resmileşti. Sırp stoper, Çin'e transfer oldu.


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İşte dört büyüklerde gönderilecek futbolcular

Anderson Talisca: Tosic'in ardından Talisca da veda etti. Benfica'dan 2 yıllığına kiralanan futbolcu takımdan ayrıldığını duyurdu

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