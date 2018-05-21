İşte dört büyüklerde gönderilecek futbolcular
Süper Lig'de heyecanın sona ermesinin ardından 4 Büyükler takımlarından göndereceği isimleri de belirlemeye başladı.
Süper Lig'de 2017-2018 sezonun sona ermesinin ardından gözler hemen önümüzdeki sezona çevrildi. Takımlar, önümüzdeki sezon mutlu sona ulaşabilmek için kadrolarında yenileme yapma çalışmalarına başladı.
Taraftarlar bir yandan gelecek transferleri beklerken bir yandan da hangi futbolcuların takımlarından ayrılacağını merak ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ayrılması beklenen futbolcular şöyle: