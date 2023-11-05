45. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu

KENYALI ATLETLER KÜRSÜNÜN ZİRVESİNDE

45'inci İstanbul Maratonu'nda dereceye giren atletlere ödülleri takdim edildi. 42K'lık maratonda erkekler ve kadınlarda ilk 3'e Kenyalı atletler damgasını vurdu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı (TAF) Fatih Çintimar ile Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur verdi. Erkekler ve kadınlarda birincilere 30'ar bin dolar, ikincilere 15 bin, üçüncüler ise 10 bin dolar ödül verildi. Türklerde ise maratonu birinci tamamlayanlar 40 bin lira, ikinciler 30 bin lira, üçüncüler 20 bin liralık ödülün sahibi oldu.