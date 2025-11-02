5 gol, 2 kırmızı kartlı Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gülen taraf Fenerbahçe oldu

Siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte 2025-2026 sezonunda evinde 2. kez yenildi. Karşılaşmada 2-0 öne geçen Kartal, Orkun Kökçü’nün 26. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı.

Siyah-beyazlıların bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyeti bulunuyor. Bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye kaybeden Kartal, Galatasaray ve Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemde tek galibiyetini Konyaspor maçında aldı.