5 gol, 2 kırmızı kartlı Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gülen taraf Fenerbahçe oldu
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırladı. İstanbul'un dev derbisinde 5 gol 2 kırmızı kart çıkarken maçta 2-0 geriye düşen Fenerbahçe 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Ali Yılmaz’ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken üstlendi.
Ev sahibi Beşiktaş mücadeleye “Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Pualista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Rafa Silva, Cerny, Toure” ilk 11’iyle çıktı.
Konuk ekip Fenerbahçe ise “Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri” ilk 11’iyle başladı.
Siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte 2025-2026 sezonunda evinde 2. kez yenildi. Karşılaşmada 2-0 öne geçen Kartal, Orkun Kökçü’nün 26. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı.
Siyah-beyazlıların bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyeti bulunuyor. Bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye kaybeden Kartal, Galatasaray ve Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemde tek galibiyetini Konyaspor maçında aldı.