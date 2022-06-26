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96. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96'ncı Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı ''Secret Power'' isimli safkan kazandı.

96. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu - Resim: 1

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun 96'ncısı, bugün Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu.




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96. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu - Resim: 2

"SECRET POWER" BİRİNCİ GELDİ

19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz taylarının 2 bin 400 metre çim pistte mücadele verdiği koşuyu jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı.

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96. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu - Resim: 3

YOĞUN İLGİ

Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu’na akın etti. 2 yıl aranın ardından tekrar seyircilerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan koşu öncesinde, yarışseverler hipodromun giriş kapılarında ciddi bir yoğunluk oluşturdu

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96. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu - Resim: 4

. İstanbul’un birçok ilçesinin yanı sıra il dışından da bu yarışı canlı izleyebilmek için Veliefendi’ye gelen yarışseverler, heyecanlı olduklarını dile getirdi..

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