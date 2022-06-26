96. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96'ncı Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı ''Secret Power'' isimli safkan kazandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun 96'ncısı, bugün Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu.
"SECRET POWER" BİRİNCİ GELDİ
19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz taylarının 2 bin 400 metre çim pistte mücadele verdiği koşuyu jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı.
YOĞUN İLGİ
Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu’na akın etti. 2 yıl aranın ardından tekrar seyircilerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan koşu öncesinde, yarışseverler hipodromun giriş kapılarında ciddi bir yoğunluk oluşturdu
. İstanbul’un birçok ilçesinin yanı sıra il dışından da bu yarışı canlı izleyebilmek için Veliefendi’ye gelen yarışseverler, heyecanlı olduklarını dile getirdi..